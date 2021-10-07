Таллин, 7 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Погибший в битве с коронавирусом медик из Эстонии увековечен в портретной галерее российской художницы ELENA KIRMIZI NAR (Елены Сухоруковой). Об этом сообщил эстонский портал gazeta.ee.

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Сообщается, что портретная галерея в настоящий момент демонстрируется в России в составе персональной выставки художницы «Воины Гиппократа».

В серию картин включены свыше 150 портретов медицинских работников, скончавшихся на боевом посту в борьбе с ковид-пандемией. На живописных и графических портретах представлены погибшие медики из всех уголков России, стран СНГ и Прибалтики (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Эстония, Латвия и Литва).

Эстонский медик Александр Черненок Александр, 75 лет, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Нарвской больницы, скончался от COVID-19 в декабре 2020 года.