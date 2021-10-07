Новосибирск, 7 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Оперативный штаб Новосибирской области рассматривает вопрос введения обязательной вакцинации для профессиональных групп с повышенным риском заболевания. Это может коснуться около 270 тысяч человек. Об этом сегодня, 7 октября, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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Он отметил, что также прорабатывается вопрос о введении доступа на культурно-массовые, спортивные мероприятия, в общественные места по QR-кодам.

Конкретные решения о дополнительных мерах по защите населения от коронавирусной инфекции будут основываться на анализе текущей эпидситуации и рекомендациях главного санитарного врача области.