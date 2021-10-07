Абакан, 7 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Жителей Хакасии предупредили о непогоде — сильном ветре.

54.mchs.gov.ru Штормовой ветер

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Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию гидрометцентра, 8 октября в Хакасии ожидается усиление ветра 15−20 м/с.

Кроме того, синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, об ухудшении погодных условий предупредили жителей Приангарья.

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