Мишустин объявил о мерах развития станкостроительной промышленности
Москва, 7 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Правительство России обсуждает внесение изменений в правила предоставления субсидий для предприятий станкостроительной промышленности, сообщил 7 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«За их счёт наши предприятия будут предоставлять покупателям скидку на свою продукцию. Новые правила уточняют правила проведения отбора производителей, устанавливают сроки размещения информации на едином портале, а также требования к отчётности и контролю за условиями по сделкам», — сказал премьер-министр на заседании правительства.
По его словам, изменения позволят обеспечить прозрачность процедур отбора — он будет проходить по чётким критериям, что в итоге позитивно скажется на конкурентоспособности российской продукции и повышении эффективности самих предприятий.
«Они смогут увеличить загрузку своего оборудования, повысить продажи, ну и, соответственно, доходы», — сказал Мишустин.