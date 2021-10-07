Москва, 7 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Правительство России обсуждает внесение изменений в правила предоставления субсидий для предприятий станкостроительной промышленности, сообщил 7 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Government.ru Михаил Мишустин

«За их счёт наши предприятия будут предоставлять покупателям скидку на свою продукцию. Новые правила уточняют правила проведения отбора производителей, устанавливают сроки размещения информации на едином портале, а также требования к отчётности и контролю за условиями по сделкам», — сказал премьер-министр на заседании правительства.

По его словам, изменения позволят обеспечить прозрачность процедур отбора — он будет проходить по чётким критериям, что в итоге позитивно скажется на конкурентоспособности российской продукции и повышении эффективности самих предприятий.

«Они смогут увеличить загрузку своего оборудования, повысить продажи, ну и, соответственно, доходы», — сказал Мишустин.