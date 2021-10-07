Москва, 7 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. НАТО игнорирует структуры, призванные налаживать диалог с Россией для разрешения кризисных ситуаций. Об этом 7 октября заявил директор ИМЭМО РАН Фёдор Войтоловский на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Совет России и НАТО, как и миссия РФ при НАТО, когда она сформирована — они предполагались как механизм кризисного регулирования. В кризисные ситуации этот механизм должен был активизироваться для диалога, для регулярных контактов между военными и гражданскими представителями для решения текущих проблем безопасности», — заявил Войтоловский.

«Но, как мы знаем, три кризиса — во время войны в Югославии 1999 года, взаимодействие по совету НАТО было заблокировано. 2008 год, грузино-южноосетинский конфликт и совет НАТО был заблокирован. Кризис на Украине, гражданская война на востоке Украины, опять же не был использован диалог России и НАТО», — указал он.

Ранее в НАТО подтвердили сокращение российской миссии в Брюсселе, уточнив, что там вместо 20 человек останутся 10 сотрудников (было принято решение о высылке восьми сотрудников РФ при НАТО и сокращении ещё двух позиций). Замглавы МИД России Александр Грушко в связи с этим заявил, что в НАТО продемонстрировали «истинную цену» прежних заявлений представителей альянса о важности деэскалации отношений с Москвой.