Горно-Алтайск, 7 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Республике Алтай средняя зарплата школьных учителей за январь-июнь 2021 года составила 42 847 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 23,1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

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Отмечается, что 81,7% педагогов в регионе имеют высшее педагогическое образование имеют, 16,2% — среднее профессиональное педагогическое.

«Из общего числа учителей 598 человек имеют высшую категорию и 1066 человек — первую категорию. За последние 3 года повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку прошло 2124 учителя», — отметили в службе статистики.