Ньон, Швейцария, 7 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Жеребьёвка отборочного этапа чемпионата Европы по футболу — 2024 пройдёт 9 октября 2022 года. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ben Sutherland Логотип УЕФА

Мероприятие состоится во Франкфурте-на-Майне (Германия). В результате жеребьёвки 54 сборные будут распределены по группам, в которых они поборются за 23 места на Евро-2024.

Напомним, Евро-2024 пройдёт в Германии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УЕФА представил в Берлине логотип чемпионата Европы — 2024. На презентации российский Крым был изображён как часть Украины.