Москва, 7 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Решения НАТО в отношении России выглядят очень непоследовательно. Об этом 7 октября заявил директор ИМЭМО РАН Фёдор Войтоловский на телеканале «Россия 24».

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

«Эти решения были приняты вскоре после того, как Йенс Столтенберг сделал заявление о необходимости возобновления диалога между Россией и НАТО, о необходимости активизации контактов», — заявил Войтоловский.По его мнению, очень странно, что одно заявление звучит сразу после другого.

«Вскоре после этого заявления он был в Вашингтоне с официальным визитом, встречался с президентом США Джо Байденом. И то, что было высказано — вот эти претензии, высылка дипломатов, — это такой шаг в сторону дальнейшей блокировки диалога», — отметил он.

Ранее в НАТО подтвердили сокращение российской миссии в Брюсселе, уточнив, что там вместо 20 человек останутся 10 сотрудников (было принято решение о высылке восьми сотрудников РФ при НАТО и сокращении ещё двух позиций). Замглавы МИД России Александр Грушко в связи с этим заявил, что в НАТО продемонстрировали «истинную цену» прежних заявлений представителей альянса о важности деэскалации отношений с Москвой.