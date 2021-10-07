Вашингтон, 7 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Американская актриса Кейтлин Картер впервые стала матерью. Об этом 7 октября пишет издание Peopletalk.

Скриншот с YouTube Майли Сайрус

Как отмечает издание, у Картер и её супруга Кристофера Брока родился ребёнок ещё в конце сентября 2021 года. Они назвали сына Роуэном.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году Кейтлин Картер состояла в отношениях с певицей Майли Сайрус. Ранее Картер была замужем за Броди Дженнером, братом Кайли и Кендалл Дженнер.