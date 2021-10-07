Тюмень, 7 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Тюмени родители за смерть своего годовалого ребёнка отсудили компенсацию морального вреда с нескольких медучреждений. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Цитата из виеосюжета ТРК «Ариг Ус» Врачебные ошибки

Установлено, что в 2017 году тюменка родила ребёнка, которого наблюдали в поликлинике №12 по месту жительства. С месячного возраста малыш проходил амбулаторное и стационарное лечение в поликлинике № 12, областной клинической больнице №1 и клинике «Детский доктор». В ноябре 2018 года ребёнка привезли на скорой в больницу, где он скончался по причине дефектов диагностики и лечения.

Всем трём медучреждениям, специалисты которых были причастны к болезни ребёнка, суд назначил выплату моральной компенсации родителям погибшего малыша. А именно, областной клинической больнице №1 придётся выплатить компенсацию в размере 150 тыс. рублей, поликлинике №12 — 200 тыс. рублей, клинике «Детский доктор» — 150 тыс. рублей. Кроме того, все медучреждения оплатят расходы на медэкспертизу в размере 27 917 рублей с каждого.