Чита, 7 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Забайкалье стартовала акция «Ведро картошки», призванная помочь пострадавшим от наводнения землякам. Как сообщает пресс-служба правительства региона, её инициаторами стали активные члены коалиции некоммерческой организации «Забота рядом» совместно со штабом добровольцев ЧС. Прежде всего, речь идёт о жителях села Гаур Чернышевского района.

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По словам руководителя союза добровольцев Кристины Рахмановой, в настоящее время в одном только селе Гаур Чернышевского района 113 домов остались без урожая, это 380 человек.

«Нужно собрать 113 мешков картофеля на первое время или 565 вёдер. Наши земляки, попавшие под подтопления этим летом, потеряли весь свой урожай. На носу зима, штаб добровольцев предлагает «скинуться» по ведру картошки. По сути, не так затратно, даже для среднестатистической семьи, но какое подспорье для людей. Давайте вместе поможем тем, кто эту зиму встретит без урожая», — пояснила Кристина Рахманова.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле в Забайкалье пострадало 17 районов: в зонах подтопления оказалось более 14 тысяч человек.

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