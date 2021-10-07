Омск, 7 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Проверка по факту пожара в частном доме проводится в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в областном следственном управлении СКР.

30.mchs.gov.ru Пожар

Пожар произошёл 6 октября в 23:30 по местному времени в частном доме в деревне Копейкино. Погиб 60-летний хозяин дома. Его 29-летний сын госпитализирован с признаками отравления угарным газом.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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