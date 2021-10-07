Москва, 7 октября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. При введении МВЖ России нового порядка подачи заявлений о несогласии на выезд детей за границу принимать решения о месте и времени отдыха ребенка заграницей будет значительно проще, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

Gerald Дети

«Последний раз правила подачи заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетнего гражданина из Российской Федерации обновлялись в начале 2019 года и предполагали следующее:

1) запрет на выезд устанавливался в отношении всех стран сразу;

2) действовал до его отмены либо до совершеннолетия ребенка;

3) отменить запрет можно было только через суд.

Не секрет, что многие родители, особенно пережившие развод часто не могут прийти к согласию по вопросам воспитания детей. И нередко запрет на выезд детей за границу становится средством манипуляций.

Когда правила жесткие, а отмена запрета на выезд возможна только в суде, договариваться родителям становиться еще сложнее.

1 июля 2021 года начал действовать закон, который изменил порядок выезда несовершеннолетних за пределы России. Вдогонку МВД приняло новый порядок подачи и отзыва заявления о несогласии на выезд.

Теперь родители могут:

1) определить страны, в которые запрещают выезжать своему ребенку;

2) установить срок, в течение которого действует запрет;

3) в любой момент во внесудебном порядке отменить этот запрет (пожалуй, это самое главное!).

В таких условиях принимать решения о месте и времени отдыха ребенка заграницей будет значительно проще, что, безусловно, огромный плюс в первую очередь для детей.

Но, следует помнить, что теоретически в «запретную» страну, ребенок может попасть через страну, въезд в которую не был запрещен.

Поэтому, если у вас есть какие-то опасения, нужно изучить правила выезда, установленные в «разрешенной» стране», — высказал свое мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство внутренних дел России утвердило новый порядок приёма и подачи заявлений родителей о несогласии на выезд детей за рубеж.

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