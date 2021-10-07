Москва, 7 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Попытки Евросоюза создать собственные вооружённые силы обречены на провал. Об этом 7 октября заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Попытки создать новые вооружённые силы ни к чему не приведут, потому что это потребует огромных расходов, на которые не пойдут передовые европейские страны, и во-вторых непонятно, как будут взаимодействовать армия Европы с силами НАТО», — заявил Джабаров.

Ранее генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что единая армия Европейского Союза не способна заменить собой НАТО, и попытки реализовать такой проект могут вызвать раскол в безопасности Европы.