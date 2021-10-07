Саранск, 7 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум.

В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Samregion.ru Коронавирус

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 584 человек.

Как сообщалоИА REGNUMпо состоянию на 7 октября в регионе выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 87 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 28 723 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3576 человек.