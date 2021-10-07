Уфа, 7 октября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Отмену запрета на продажу алкоголя в дни новогодних каникул поддержали члены профильного комитета госсобрания Башкирии по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Цитата из хф «Партнёр». Реж. Бернардо Бертолуччи. 1968. Италия Алкоголь

«В 2019 году Башкортостан стал первым регионом России, где в качестве эксперимента был введен такой запрет. За два года в дни новогодних каникул в республике наблюдается существенное снижение числа несчастных случаев, преступлений и нарушений общественного порядка. Сократилось количество отравлений алкоголем, обострений хронических заболеваний на фоне потребления спиртного», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя госсобрания региона Рустама Ишмухаметова, который также отметил, что депутаты не раз получали обращения от граждан, испытывающих неудобство в связи с невозможностью купить алкоголь в определенные дни.

Отмечается, что запрет также наносит ущерб и торговым предприятиям, которые реализуют качественный легальный алкоголь. В связи с этим министерство торговли и услуг Башкирии выступило с инициативой отмены запрета на продажу алкоголя в новогодние праздники.

По информации данного ведомства, в республике усилен контроль за алкогольным рынком, к тому же в регионе значительно уменьшилось количество нелегального фальсифицированного алкоголя. Чиновники считают, что ограничения сохраняют спрос на суррогатный алкоголь и уменьшают объем потребления легальных спиртных напитков.

«Практика ограничений продажи алкоголя в новогодние праздники оказалась эффективной, но на данный момент она эту свою эффективность исчерпала. Современное законодательство должно быть максимально гибким, оперативно реагирующим на реалии социальной и экономической ситуации. Поэтому мы меняем его в соответствии с положением дел на данный момент. Однако это не мешает нам в дальнейшем вернуться к запрету продажи алкоголя в новогодние каникулы, если возникнет такая необходимость», — сообщил Ишмухаметов.

Отмечается, что в настоящее время в Башкирии введены полный запрет на розничную торговлю алкоголя 3 января, а также ограничения времени ее продажи в дни новогодних каникул 4, 5 и 6 января с 14 часов до 10 часов следующего дня. Эти ограничения и планируют отменить в Башкирии. Депутаты рассмотрят соответствующий законопроект на пленарном заседании в октябре.

Сообщается, что в октябре депутаты планируют принять этот законопроект в первом чтении. В окончательном чтении планируется принят этот закон в ноябре-декабре текущего года. После этого, документ будет передан на подписание главе региона. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.