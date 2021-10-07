Москва, , 14:38 — REGNUM Запуск газопровода «Северный поток — 2» снизит риск вооруженного конфликта России со странами Евросоюза. Об этом 7 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Газопровод «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

Риск военных действий снижается в силу взаимозависимости между поставщиками и покупателями энергетических ресурсов. Начала войны будет ни выгодно ни одной из сторон.

«Поэтому чем больше российских газопроводов в Европе, тем больше не только энергетическая безопасность Европы будет укреплять, но она будет укрепляться и с точки зрения глобальных процессов, военной безопасности. Поэтому каждый новый «Северный поток» — это разрядка напряженности в военных потенциалах на 30−40%», — сказал Коротченко.