Лос-Анджелес, США, 7 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Кристофер Нолан ответил на вопрос о том, как он относится к проекту нового кинокомикса «Бэтмен». Об этом 7 октября сообщает портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Бэтмен: Начало». реж. Кристофер Нолан. 2005. США, Великобритания Бэтмен

Соответствующий вопрос режиссёру задали авторы подкаста Happy Sad Confused. Нолан, заявил, что ему по душе то, что существует много версий Бэтмена и выразил уверенность, что его коллега Мэтт Ривз движется в верном направлении. Он также похвалил актёра Роберта Паттинсона, который исполнит в картине главную роль.

«Бэтмен как персонаж выигрывает от переосмысления. Мэтт Ривз — великий режиссер, а Роб — один из великих», — сказал Нолан.

Напомним, Кристофер Нолан снял кинокомиксы «Бэтмен: Начало», «Тёмный рыцарь» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», в которых роль супергероя исполнил Кристиан Бейл. Премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза состоится 4 марта 2022 года.