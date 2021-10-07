Тбилиси, 7 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили голодает седьмой день, что может угрожать его здоровью. Об этом 7 октября заявил на телеканале Mtavari arkhi глава департамента критической медицины одной из клиник в Тбилиси Вахтанг Калоиани.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Для меня как для врача очень важно его состояние здоровья. Мы должны сделать всё возможное, чтобы его здоровью и жизни, подчеркиваю — жизни, ничего не угрожало», — сказал врач.

Ранее адвокаты экс-президента сообщили, что стараются добиться, чтобы судебный процесс в его отношении начался как можно раньше. Они также требуют, чтобы в камеру Саакашвили поставили телевизор.

Напомним, Саакашвили, является гражданином Украины. 1 октября он начал публиковать в Facebook видео из Батуми. Вечером того же дня правоохранители задержали его в одной из квартир в Тбилиси. После ареста экс-президент заявил, что является политическим заключённым и объявил голодовку.