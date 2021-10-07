Рустави, Грузия, 7 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Отец Михаил Ботковели, секретарь католикоса-патриарха Грузинской православной церкви Илии II, 7 октября объявил о своём намерении посетить находящегося в тюрьме Михаила Саакашвили, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Ожидается, что священнослужитель передаст Саакашвили просьбу католикоса-патриарха о прекращении голодовки. Ботковели подчеркнул, что его визит в тюрьму совершится именно с благословения Илии II.

Напомним, что после своего ареста бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку протеста в тюрьме города Рустави.