Москва, , 14:07 — REGNUM В НАТО зреет недовольство альянсом. Об этом 7 октября заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«НАТО давно уже не целостная структура. Мы знаем, что есть особая позиция Турции, которая вторая по численности и оснащённости армии страна, входящая в НАТО. Конечно, есть разногласия серьёзные», — заявил Джабаров.

«Европейцы убедились, что щит НАТО не настолько крепок, чтобы защитить их от каких-то угроз. Вот эти разговоры, которые возобновились, о создании новой европейской армии, они расшатывают эту структуру. Я думаю, что это ослабляет НАТО», — указал он.

Ранее генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что единая армия Европейского Союза не способна заменить собой НАТО, и попытки реализовать такой проект могут вызвать раскол в безопасности Европы.