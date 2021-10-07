Москва, 7 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В НАТО зреет недовольство альянсом. Об этом 7 октября заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«НАТО давно уже не целостная структура. Мы знаем, что есть особая позиция Турции, которая вторая по численности и оснащённости армии страна, входящая в НАТО. Конечно, есть разногласия серьёзные», — заявил Джабаров.

«Европейцы убедились, что щит НАТО не настолько крепок, чтобы защитить их от каких-то угроз. Вот эти разговоры, которые возобновились, о создании новой европейской армии, они расшатывают эту структуру. Я думаю, что это ослабляет НАТО», — указал он.

Ранее генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что единая армия Европейского Союза не способна заменить собой НАТО, и попытки реализовать такой проект могут вызвать раскол в безопасности Европы.