Токио, , 14:07 — REGNUM Председатель правительства Японии Фумио Кисида 7 октября созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что это был его первый разговор с главой Российского государства в новой должности.

По данным агентства, российский лидер в разговоре с японским премьер-министром выразил надежду на продолжение переговоров по мирному договору.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил, что правительство Японии намерено вести активный диалог с Россией с целью разрешить территориальный вопрос и заключить мирный договор.