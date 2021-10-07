Минск, , 14:06 — REGNUM Александр Лукашенко провёл 7 октября совещание по вопросу противодействия применяемым к официальному Минску санкциям и призвал брать пример с России. Как сообщает президентская пресс-служба, он обратил внимание чиновников и силовиков на санкции как на вызов для экономики и новые возможности.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Примером тому является братская Россия. Ну закрыли, как они подумали (на Западе. — Прим. президентской пресс-службы). И Россия, отбросив всякие нюансы, обернулась вовнутрь, посмотрела на внутренние свои резервы и сделала гигантский шаг вперед. Особенно по тем направлениям, которые с середины 90-х годов были загублены», — поведал Лукашенко.

Рассказывая о состоявшемся утром 7 октября телефонном разговоре с Владимиром Путиным, он добавил: «Слушайте, но вместе мы можем больше. Я только что с президентом России разговаривал. Никаких вопросов. Мы можем, должны, и Россия готова к тому, что мы вместе будем сотрудничать по всем тем направлениям, по которым нужно для Белоруссии. Слово за нами».

Напомним, в 2014 году Александр Лукашенко отказался участвовать в ответных санкциях России и распорядился создать «белорусский продовольственный офшор», который до сих пор насыщает российский рынок контрабандой из стран, в отношении которых Москва применила ответные ограничительные меры. Лукашенко также инициировал ряд конфликтов с Москвой, искал большего сближения с Западом и выстраивал свою президентскую кампанию 2020 года на русофобской основе.