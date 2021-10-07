Оренбург, 7 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании правительства поручил подчиненным подготовить решение о компенсации затрат на ремонт автомобиля «ВАЗ-2110», повреждённого во время задержания опасного преступника, сообщает пресс-служба главы региона.

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«Будет справедливо помочь владельцу автомобиля в ремонте. Отмечу, что правоохранительные органы в этой ситуации сработали профессионально и быстро. Жители Орска тоже оказали помощь в задержании», — подчеркнул губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Гае были убиты три студентки медколледжа. Личность вероятного убийцы установили и объявили в розыск 30-летнего Александра Л.

Он был задержан 3 октября в Орске. Мужчина угнал автомобиль. Владелец угнанной машины, его отец и приятель начали оперативно поиски машины и оказали помощь в задержании угонщика. Им оказался фигурант громкого дела о тройном убийстве.

Жители Орска, помогавшие задержать злоумышленника, отметили, что про них, как будто забыли. Угнанный автомобиль разбит, а он являлся средством заработка 20-летнего парня, который работал таксистом. Молодой человек и его отец напомнили, что за поимку Александра Л. было обещано вознаграждение и подчеркнули, что нуждаются в матпомощи для восстановления автомобиля.