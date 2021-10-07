Казань, 7 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Игроки сборной России по футболу прибыли в Казань на матч с командой Словакии. Об этом 7 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сборная России по футболу

Матч отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 состоится 8 октября на «Ак Барс Арене» в Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч сборных России и Словакии будут судить испанские арбитры во главе с Матеу Лаосом.

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