Чита, 7 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Автономная некоммерческая организация «Открытое Забайкалье» став обладателем гранта президентского фонда культурных инициативна сумму порядка двух миллионов рублей, в рамках проекта «Проездом из 37-го» намерена поставить спектакль по пьесе известной забайкальской писательницы. Подробности сообщает министерство культуры Забайкальского края.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

По словам авторов идеи, главная задача состоит в том, чтобы поставить спектакль по новой пьесе забайкальской писательницы Елены Чубенко «Унеси мои грехи» и показать его бесплатно в не менее семи труднодоступных районах края.

Спектакль планируется поставить в народном театре имени Н.Н. Буракова села Улеты.

«Пьеса «Унеси мои грехи» посвящена репрессиям, которые в 30-е годы коснулись и жителей нашего края. Пьеса рассказывает не только о репрессированных, но и о широкой душе забайкальцев, умеющих прощать, принимать свою историю и любить свой родной край», — пояснили обладатели гранта.

По словам сотрудников «Открытого Забайкалья», жители районов края имеют большую потребность в профессиональном искусстве. Проект даст возможность охватить отдаленные от краевого центра районы, в которых спектакли народного театра имени Н.Н. Буракова Улетовского района пользуются большим спросом, а приезд артистов является для них важным культурным событием.

Спектакль планируется показать для жителей Улетовского, Хилокского, Петровск-Забайкальского, Читинского, Красночикойского, Акшинского районов и Агинского бурятского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, президентским фондом культурных инициатив поддержано пять проектов Забайкалья на общую сумму около 12 миллионов рублей. О создании фонда президент России заявил во время оглашения ежегодного послания 21 апреля 2021 года. Общий объем грантовой поддержки проектов по всей России составил более 3,5 миллиарда рублей. Прием заявок на получение грантов завершился 30 июля. Забайкальский край подал более 80 проектов на участие в конкурсе.