Вашингтон, 7 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Компания Mazda планирует представить новые модели внедорожников. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Vegansoldier Эмблема Mazda

На авторынке появятся модели японской марки, которые производятся в США. Так, Mazda планирует представить модели CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 в ближайшие два года.

В 2022 году Mazda представит модель CX-50 на авторынке США, где внедорожники пользуются повышенным спросом. Эта модель принадлежит к группе компактных моделей. Производство CX-50 начнется в январе 2022 года на новом заводе совместного предприятия Mazda и Toyota, который построен в Хантсвилле (штат Алабама, США).

Кроме того, на европейском авторынке в 2022 году появятся две новые модели — Mazda CX-60 и CX-80.

Напомним, по предварительной информации компания Mazda представит новый Mazda 6 в первой половине 2022 года.

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