Таллин, 7 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Налог на потребление остается в Эстонии одним из главных «добытчиков» государственного бюджета, но по мере старения населения и роста расходов на социальную сферу эти показатели обречены на снижение. Об этом говорится в рапорте эстонского Центра мониторинга развития «Налоговые тенденции в Эстонии и Европейском союзе».

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Так как налоговое бремя в Эстонии одно из самых низких в Евросоюзе, то неизбежные уменьшение населения и кардинальные изменения на рынке труда потребуют искать альтернативу всю уменьшающимся поступлениям в госказну, отмечается в рапорте.

Эксперт центра Магнус Пийритс подчеркнул в своем комментарии к рапорту, что структура налоговых доходов в Евросоюзе на протяжении последних 20 лет очень стабильная, в то же время в Эстонии в последние десять лет произошло заметное смещение от налога на рабочую силу к налогу на потребление.

Пийритс считает, что цифровое развитие, старение населения и изменение форм работы в Эстонии в будущем будут уменьшать налоговые поступления от рабочей силы при увеличивающейся оплате государственных расходов. Это создаст трудности при выполнении государством своих обязательств, убежден Пийритс.

«Если госрасходы останутся на том же уровне или увеличатся, то — и это неизбежно — изменения потребуют поисков дополнительных источников финансирования. В Эстонии, к примеру, в три раза меньше, чем в среднем по ЕС, облагается налогом капитал», — добавил эксперт.