Москва, 7 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Актриса и комик Екатерина Варнава запустила новый проект — собственное кабаре-шоу. Об этом 7 октября сообщает издание «Комсомольская правда».

Скриншот с YouTube Екатерина Варнава

По данным издания, шоу зазывается «Абсолютно нага» — премьера состоялась 6 октября 2021 года. На первый спектакль были приглашены многие отечественные звёзды, в том числе певец Филипп Киркоров, журналистка Ксения Собчак, исполнительница Кристина Орбакайте и многие другие.

Как было заявлено создателями шоу, оно «соединило в себе элементы стендапа, кабаре, вокала, перформанса и акробатики». Главную роль в спектакле исполнила сама Екатерина Варнава. В конце действа она разделась — именно поэтому у постановки было возрастное ограничение «18+».

Ранее Варнава приняла участие в съёмках клипа группы Little Big. Песня, на которую был снят ролик, называется Moustache («Усы»)