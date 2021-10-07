Москва, 7 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Ранее госпитализированный с коронавирусом народный артист России Валерий Гаркалин подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом 7 октября сообщила дочь актера Ника Гаркалина.

Wikimedia.com Аппарат ИВЛ

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«Да, всё так», — приводит ее слова РИА Новости в ответ на вопрос о том, подключили ли актера к аппарату ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября стало известно, что народный артист России Валерий Гаркалин, накануне госпитализированный с коронавирусом в московскую больницу в Коммунарке, был переведен в реанимационное отделение.