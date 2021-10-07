Сыктывкар, 7 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми скончались восемь человек с COVID-19, всего жертвами инфекции стали 1816 жителей республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, 6 октября число заболевших ковидом пополнили 264 человека. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 81 и Ухте — 53. Под наблюдением медиков находятся более 10 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми в числе скончавшихся от ковида оказался пациент, прошедший вакцинацию.