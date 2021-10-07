Баку, , 13:59 — REGNUM Баку настроен на нормализацию отношений с Ереваном. Об этом 7 октября журналистам заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Она отметила, что недавно в Нью-Йорке прошла встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. В дальнейшем, возможно, что они проведут новую встречу.

«Мы неоднократно заявляли о готовности к переговорам с армянской стороной. Считаем полезным обсуждение вопросов, направленных на нормализацию азербайджано-армянских отношений», — сказала Байрамова.

Стоит отметить, что отношения между Ереваном и Баку накаляются. 12 мая ВС Азербайджана заняли на территорию Армении район возле Черного озера Сюникской области для «корректировки границы». Кроме того, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию.

Читайте ранее в этом сюжете: Алиев: процесс открытия коммуникаций с Арменией «частично начался»