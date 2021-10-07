Москва, , 13:58 — REGNUM России имеет смысл ответить симметрично на сокращение сотрудников миссии РФ при НАТО. Об этом 7 октября заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

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«Если они считают, что надо сокращать до минимума, то и российская сторона имеет право сократить до минимума», — заявил Джабаров.

«К сожалению, я думаю, что господин Столтенберг, генсек НАТО, крайне неудачно руководит этой организацией: в последнее время постоянно заявления из крайности в крайность. С одной стороны поощряется возобновление контактов с Россией, с другой стороны предпринимаются шаги, которые, мягко говоря, недружественные. Это шарахание, мне кажется, пугает даже самих членов НАТО. Кто там руководит? Сейчас не вполне понятно, кто там принимает решения», — отметил он.

Ранее в НАТО подтвердили сокращение российской миссии в Брюсселе, уточнив, что там вместо 20 человек останутся 10 сотрудников (было принято решение о высылке восьми сотрудников РФ при НАТО и сокращении ещё двух позиций). Замглавы МИД России Александр Грушко в связи с этим заявил, что в НАТО продемонстрировали «истинную цену» прежних заявлений представителей альянса о важности деэскалации отношений с Москвой.