Челябинск, 7 октября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Детский хирургический корпус в Челябинске построят на другом участке земли. Об этом заявила журналистам первый замгубернатора области Ирина Гехт.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт

Альтернативный участок расположен на территории областной больницы. Работы по его межеванию и получению кадатсрового номера велись давно и уже находятся «на выходе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Челябинский облсуд запретил строить корпус в городском бору. Решение, признающее недействующим часть постановления регионального Заксобрания о пересмотре границ бора, пока не вступило в силу.