Чита, 7 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты 12 регионам России, среди которых Забайкальский край. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Чита получит 2,3 миллиарда рублей на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры и обеспечение ввода порядка 240 тысяч квадратных метров жилья.

«Средства предусмотрены на финансирование затрат по технологическому присоединению к коммунальным сетям и строительство внутриквартальных дорог в новом микрорайоне «Романовский» за Романовским трактом.

Проектом комплексной застройки предусмотрено возведение с 2022 по 2034 год микрорайона на восемь тысяч жителей», — пояснил вице-премьер правительства Забайкалья Алексей Кошелев.

В проекте застройки также предполагается строительство школы и двух детских садов.

Известно, что при реализации проекта микрорайона «Романовский» в Чите будет создано 1,9 тысячи рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, на реконструкцию аэропорта в Южно-Сахалинске региону одобрен бюджетный кредит в сумме 2,5 млрд рублей. Здание нового аэропорта планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.

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