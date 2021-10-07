Красноярск, 7 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Проверка информации о признаках пищевого отравления у школьников проводится в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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По данным ведомства, информация об обращении учащихся красноярской средней школы №56 в медучреждение с признаками инфекционного заболевания и пищевого отравления появилась в ряде СМИ. Сообщалось о признаках инфекционного заболевания у 72 школьников, 20 из которых обратились за медицинской помощью.

По данному факту следствие организовало проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в краевом управлении Роспотребнадзора, ссылаясь на промежуточные результаты санитарно-эпидемиологического расследования в указанной школе, по состоянию на 16:30 по местному времени предварительный диагноз «острая кишечная инфекция» установлен у шести учащихся из разных классов. Состояние заболевших удовлетворительное.

Специалисты управления провели отбор проб готовой продукции, сырья, воды, смывов с поверхностей оборудования и инвентаря в школьной столовой. Кроме того, проводится лабораторное обследование работников пищеблока.

Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

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