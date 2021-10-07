Москва, 7 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Ход важнейших событий в политике Евросоюза сейчас начала определять Россия. Об этом 7 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Россия определяет ход важнейших геополитических процессов в Европе. И мы не танковые дивизии посылаем на запад, мы прокладываем туда газопроводы», — сказал эксперт.

По его мнению, такие действия снижают риск конфронтации между Россией и странами Евросоюза.