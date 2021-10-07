Москва, 7 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. За каждой из 42 стратегических инициатив стратегического развития России закреплено министерство, сообщил 7 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«За каждой инициативой мы закрепили ответственное министерство, чтобы усилить контроль и добиться зримых результатов по каждому направлению», — сказал он.

По словам Мишустина, реализацию инициатив планируется обсудить на инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2022 года.