Сеул, 7 октября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. С декабря 2020 года по 3 октября 2021 года в Южной Корее зафиксировали 89 случаев заражения коронавирусом среди домашних животных. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на данные министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

(сс) Hanny Naibaho Невинное животное

Согласно опубликованным данным, коронавирус был выявлен у 55 собак и 34 кошек.

Известно, что большинство случаев заражения были выявлены в Сеуле (80 случаев), а также в провинции Кёнгидо (три случая) и городе Сэджон (два случая).

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2427 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 325 804.

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