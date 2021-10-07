Обвиняемому в убийстве тюменской школьницы продлили арест
Тюмень, 7 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Тюменский районный суд продлил арест предполагаемому убийце девятилетней Насти М. до 1 декабря 2021 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
Объединённая пресс-служба судов Тюменской области
На суде по определению меры пресечения Виталия Б.
Напомним, Настя пропала 30 июня, а ее останки нашли 19 августа 2021 года. Подозреваемого нашли по ряду улик, в том числе и ДНК. Под давлением вещественных доказательств Виталий Б. признал вину.
По факту убийства девятилетней Насти М. возбуждено и расследуется уголовное дело по «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»).