Тюмень, 7 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Тюменский районный суд продлил арест предполагаемому убийце девятилетней Насти М. до 1 декабря 2021 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Объединённая пресс-служба судов Тюменской области На суде по определению меры пресечения Виталия Б.

Напомним, Настя пропала 30 июня, а ее останки нашли 19 августа 2021 года. Подозреваемого нашли по ряду улик, в том числе и ДНК. Под давлением вещественных доказательств Виталий Б. признал вину.

По факту убийства девятилетней Насти М. возбуждено и расследуется уголовное дело по «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием»).