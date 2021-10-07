Москва, 7 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Сегодня, 7 октября, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют крайне негативную динамику, падая на 1,54% и расширяя вчерашнее падение нефтяных котировок до — 5,3%, на фоне обвала цен на природный газ и негативной внутриотраслевой статистики, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Cbc.ca Нефть

«В течение всего сентября 2021 года, связка между конъюнктурой рынка природного газа и нефтяного, тащила цены на нефть к многолетним максимумам.

6 октября нефть марки Brent, благодаря стремительному подорожанию природного газа в первой половине дня, достигла максимального уровня с октября 2018 года, отметка в $83,90 за баррель.

Однако затем, последовало заявление российского президента Владимира Путина, о том, что Россия увеличит поставки природного газа в Европу. Это резко изменило ситуацию на рынке, цены на природный газ в США упали на 13%, в Европе еще сильнее, потащив за собой и цены нефть.

Затем появилось дополнительное давление на нефтяной рынок от вечерних данных о запасах сырой нефти в США, где согласно отчету минэнерго США, за прошлую неделю произошел неожиданный рост на 2,34 млн баррелей, вместо сокращения на 418 тыс., которое ожидал рынок.

Нефть спикировала к важной зоне поддержки $79,00−80,00 за баррель Brent, где после такого мощного падения, да еще и на фоне относительно нейтрального с точки зрения событий дня, с высокой вероятностью, останется вблизи текущих значений.

Нельзя, конечно, исключать коррекционные отскоки к уровню сопротивления в $81,00 за баррель Brent, однако более серьезный рост на фоне продолжающегося и 7 октября падения цен на природный газ (-3%) ожидать, точно не стоит.

Для нефтяного рынка пришло время задуматься над устойчивостью столь высоких цен», — полагает эксперт.

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