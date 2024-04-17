Иркутск, 7 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий. Как сообщает ГУ МЧС РФ по региону, 8 октября ночью в Слюдянском районе, в горах южных районов возможен умеренный, местами сильный мокрый снег.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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«Утром при прояснении туман, ветер северо-западный, юго-западный 4−9 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура ночью 0,-5°С, при прояснении — 6,-11°С, днем +3,+8°С, местами до — 2°С», — пояснили синоптики.

Главное управление МЧС России по Иркутской области напоминает населению о необходимости соблюдения мер безопасности в период усиления ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, значительное количество снега выпало 2 октября 2021 года в районе Култука на федеральной автомобильной трассе Р-258 «Байкал».

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