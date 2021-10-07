Саранск, 7 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 7 октября выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 87 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 28 723 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 55 человек, всего с начала пандемии выздоровели 24 563 жителя Мордовии. 584 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3576 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 7 октября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2412 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 2284 человека.