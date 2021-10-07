Курск, 7 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил обеспечить в регионе месячный запас медикаментов для лечения COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Коронавирус. Иван Шилов

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Средства на это выделят из резервного фонда Курской области.

Также губернатор призвал предусмотреть дополнительные ковидные койки. Ранее в горбольнице № 4 оборудовали 60 дополнительных коек для больных коронавирусом. Теперь в учреждении 213 мест, в том числе 20 реанимационных.

Всего в Курской области помощь пациентам с коронавирусом оказывают в 11 больницах, в них развёрнуто 2058 коек. Это максимальное количество коек, развернутых за весь период пандемии.