Москва, 7 октября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В настоящее время ухудшить отношения России с НАТО уже невозможно. Об этом 7 октября заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Будет там 10 человек или 20 человек — ничего не изменится. Там отношения на таком ледяном уровне, что говорить о каком-либо развитии отношений на данном этапе не приходится», — заявил Джабаров.

Ранее в НАТО подтвердили сокращение российской миссии в Брюсселе, уточнив, что там вместо 20 человек останутся 10 сотрудников (было принято решение о высылке восьми сотрудников РФ при НАТО и сокращении ещё двух позиций). Замглавы МИД России Александр Грушко в связи с этим заявил, что в НАТО продемонстрировали «истинную цену» прежних заявлений представителей альянса о важности деэскалации отношений с Москвой.