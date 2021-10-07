Москва, 7 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Утверждённый правительством РФ перечень стратегических инициатив, разработанный до 2030 года, учитывает вызовы, которые стоят перед Россией. Об этом 7 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Перечень учитывает все современные тенденции и вызовы, на которые предстоит ответить нашей стране в предстоящие годы», — сказал он.

Прежде всего, отметил глава правительства, это дальнейшее совершенствование системы здравоохранения. В качестве цели он назвал формирование надёжного санитарного щита, «который позволит радикальным образом снизить риски проникновения биологических угроз на территорию страны».

Мишустин отметил, что опасность «можно будет определять буквально на месте».

Кроме того, планируются модернизация медицинской реабилитации и другие инициативы в социальной сфере, в том числе перестройка профессионального и среднего образования, в том числе создание новых форматов образования и инфраструктуры, а также развитие массового спорта.

Инициативы предусматривают упрощения в сфере строительства, в том числе в сфере ИЖС.

В сфере экологии появится новый проект, получивший название «Генеральная уборка». Он предполагает ликвидацию опасных объектов на территории страны.

Среди инициатив — создание инженерных школ в содружестве с компаниями, создание новых материалов, в том числе композитов, развитие проектов в водородной, возобновляемой и атомной энергетике.