Тбилиси, 7 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария предлагает провести трёхсторонние переговоры с «Грузинской мечтой» и «Единым национальным движением» для избрания глав муниципалитетов, сообщает 7 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Cabmin.gov.az Георгий Гахария

Гахария заявил, что как правящая «Грузинская мечта», так и оппозиционное «Единое национальное движение» тайно пытаются договориться с ним, чтобы при комплектовании муниципальных собраний он поддержал бы их конкретных кандидатов. Гахария сказал, что правящая команда пытается использовать разного рода «грязные методы» для перемвнивания членов его партии на свою сторону. Подобного рода действия направлены на формирование однопартийных муниципальных собраний, что, по мнению Гахария, категорически неприемлемо.

«Муниципальные собрания должны работать, поэтому мы предлагаем «Грузинской мечте» и «Единому национальному движению» переговоры в открытом формате, целью которых будет являться формирование сбалансированных муниципалитетов», — заявил Гахария.

Он также отметил, что если стороны договорятся о проведении трёхсторонних переговоров, то его партия безоговорочно поддержит отобранных на них кандидатов. В противном же случае «За Грузию» будет действовать по основополагающему для неё принципу «баланса сил», стремясь не допустить в муниципалитетах концентрации власти у одной политической партии».

Напомним, что местных выборах, состоявшихся 2 октября, возглавляемая Георгием Гахария партия «За Грузию» заняла третье место.