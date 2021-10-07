Москва, 7 октября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В резком росте стоимости газа на европейском рынке виновата не Россия, а собственная бюрократия Евросоюза. Об этом 7 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«То, что сейчас цены определяют спотовые контракты, вина не России, а евробюрократии», — сказал эксперт.

Именно она, в силу своих русофобских побуждений, пыталась сдерживать реализацию глобальных энергетических проектов, отметил Коротченко.