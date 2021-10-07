Казань, 7 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. На территории Татарии в предстоящие сутки ухудшатся погодные условия. Об этом 7 октября сообщает региональное управление Росгидромета.

Туман

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Ночью и в первой половине дня 8 октября местами по республике ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

Прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит —1…—6 градусов, днем потеплеет до +14. Отрицательные температуры в условиях повышенной влажности воздуха ночью и утром могут привести к тому, что поверхность дороги станет скользкой, предупреждают метеорологи.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Башкирии ночью 8 октября столбик термометра может опуститься до отметки — 6 °C. На некоторых участках дорог в ночные и утренние часы ожидается туман, видимость менее 500 метров.

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